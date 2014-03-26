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الإخوان يشعلون النار بموقف لـ”التوك توك” بسبب “السيسي” وتسلم الأيادى” بالدقهلية

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الإخوان يشعلون النار بموقف لـ”التوك توك” بسبب “السيسي” وتسلم الأيادى” بالدقهلية الإخوان يشعلون النار بموقف لـ”التوك توك” بسبب “السيسي” وتسلم الأيادى” بالدقهلية

صورة أرشيفية

أضرم المئات  من أنصار جماعة الإخوان المحظورة النار، فى موقف للدرجات البخارية “التك توك” وإعتدوا على الدراجات والسائقين بـ”تفهنا الأشراف” التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، لوضع سائقى “التوك توك” صورة المشير عبد الفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على درجاتهم البخارية.

السائقين أكدوا أنهم فوجئوا بالمئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، يهاجمون موقف “التوك توك” ويحطمون الدرجات البخارية ويعتدون على السائقين، إعتراضًا منهم على وضع السائقين صورة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على درجاتهم بالاضافة الى تشغيل أغنية “تسلم الأيادي”.

وحرر السائقون بلاغًا إدارى القسم يتهم أنصار المعزول بتحطيم درجاتهم البخارية”التوك توك” وتوجهت قوة أمنية مدعومة بعربات الحماية المدينة للسيطرة على حريق الموقف وحصر التلفيات.

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