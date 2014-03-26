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مصرع فنى صيانة بشركة “الصلب” بالسادات أثناء عمله

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مصرع فنى صيانة بشركة “الصلب” بالسادات أثناء عمله مصرع فنى صيانة بشركة “الصلب” بالسادات أثناء عمله

صورة أرشيفية

لقى فنى صيانة بالشركة العربية للصلب بمدينة السادات مصرعه اثناء تأديه عمله بالشركة  بالعمل بالشركة وتم نقله للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث السادات يفيد بوصول محمد محمود عبد العال 47 سنة فنى صيانة بالشركة العربية للصلب ومقيم بمدينة السادات ” جثة هامدة ” .

بالانتقال والفحص وسؤال مرافقة ممدوح كمال 46 مشرف فنى قرر انه اثناء قيام المتوفى بالعمل بالشركة سقط مغشيا عليه وتم نقله الى عيادة الشركة وتحويلة الى مستشفى السادات وتوفى عقب وصوله ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 1690 ادارى مركز السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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