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بدء محاكمة 38 متهمًا فى قضية اقتحام مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة

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بدء محاكمة 38 متهمًا فى قضية اقتحام مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة بدء محاكمة 38 متهمًا فى قضية اقتحام مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة

بدأت منذ قليل، محكمة جنوب القليوبية، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر محاكمة 38 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان في أحداث اقتحام محطتي مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة.

وأمر القاضي بفك الكلابشات للمتهمين داخل القفص بعدما طلب المتهمين.

كان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال 38 متهما إلى محكمة الجنايات، ووجه لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغب والتجمهر، ومحاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة بشبرا.

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