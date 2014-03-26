الإسماعيلى يغادر مصر للقاء بطل أنجولا بالكونفيدرالية

غادرت مطار القاهرة الدولي الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى متوجهة إلى أثيوبيا فى طريقها إلى أنجولا لمواجهة فريق ” بترو اتليتكو” بطل انجولا الأحد القادم فى إياب دور الـ 16 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

تضم البعثة 32 فردا بينهم 21 لاعبا حيث أنهت البعثة إجراءات سفرها على الطائرة الأثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا ثم تتوجه منها إلى لواندا عاصمة أنجولا.

وصرح “هيرون ريكاردو” المدير الفنى للإسماعيلى قبل سفره : إن مباراة العودة صعبة خاصة بعد تعادلنا سلبيا خلال لقاء الذهاب فى مصر حيث لعبت الإصابات دورا كبيرا فى نتيجة المباراة بعد تعرض عدد كبير من اللاعبين الأساسيين للإصابة قبل المبارة ورغم هذه الظروف والصعوبة إلا أننا سنبذل جهدا مضاعفا للتأهل إلى الدور التالى للبطولة .