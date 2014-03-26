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عمال مصنع البوتاجاز المنقولين بالأقصر يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام

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عمال مصنع البوتاجاز المنقولين بالأقصر يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام عمال مصنع البوتاجاز المنقولين بالأقصر يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام

صورة أرشيفية

بدأ خليل محمد خليل أحد العمال الخمسة المنقولين تعسفيا من مصنع الطود لتعبئة البوتاجاز بالأقصر الي مصنع البوتاجاز بالدقهلية إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل مستشفي الأقصر العام احتجاجا علي تجاهل مطالبه هو وزملائه بالعودة الي مصنع الطود .

وأعلن زملاء خليل الأربعة أشرف السعدي ابوالفضل وأحمد عبدالله محمود ومحمد عبدالحق آدم وعرفات محمد آدم أنهم سيدخلون في الإضراب تباعا .

واتهم عمال مصنع الطود لتعبئة البوتاجاز بجنوب الأقصر اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بالتواطؤ مع المستثمر الذي يدير المصنع ضد زملائهم الخمسة المنقولين تعسفيا الي مصنع البوتاجاز بمحافظة الدقهلية .

وقال العمال أن زملائهم الخمسة وأسرهم مشردون الآن بسبب هذا القرار الظالم الذي اتخذ ضدهم بعد كشفهم للفساد المالي والاداري داخل المصنع مطالبين محافظ الأقصر بإعادة النظر في هذا القرار رفقا بالعمال وأسرهم .

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