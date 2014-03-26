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وزير البترول يوقع عقدين بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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وزير البترول يوقع عقدين بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزير البترول يوقع عقدين بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية

شهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية وهناء الهلالي القائم بأعمال أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية توقيع عقدين جديدين من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين شركتى (كارجاس)، و(غازتك) والصندوق الاجتماعى للتنمية والتي تستهدف تحويل 4 آلاف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال 6 سنوات بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه.

وقال وزير البترول إن المشروع يعد أحد الحلول الهامة التي تبناها قطاع البترول لترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة وتقليل استيرادها، وأنه يجري التركيز على التوسع في تحويل السيارات وانشاء محطات جديدة للتموين بالغاز على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة في محافظات صعيد بالاستفادة من البنية الأساسية المتمثلة في خطوط وشبكات نقل الغاز التي تم مدها حتى أسوان، لافتا إلى أنه تحويل حوالى 200 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى حتى الآن وإنشاء 173 محطة تموين و 73 مركزا لتحويل السيارات.

حضر التوقيع الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقام بتوقيع العقدين المهندس طارق الدجوى رئيس شركة كارجاس، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة غازتك، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالي بالصندوق الاجتماعي للتنمية.

ومن جانبها قالت هناء الهلالي إن توقيع عقدي المرحلة الجديدة يؤكد على نجاح التعاون مع قطاع البترول وتحقيق الهدف المنشود في تشجيع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى في السيارات كوقود للتسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل “سيارات النقل أو التاكسي”، وأن التعاون مع وزارة البترول وشركاتها مثمر، مشيرة إلى أن الصندوق سبق وأن ضخ تمويلا بلغ 87 مليون جنيه حيث تم تحويل 17500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

ومن جانب آخر أوضح رئيس شركة كارجاس أن توقيع المرحلة السابعة عشر بالنسبة لشركته هو تأكيد على النجاحات الذي حققها التعاون بين كارجاس والصندوق وأن إقبال مالكي السيارات على التحويل وخاصة مالكي سيارات الأجرة وارتفاع معدلات التحويل عاما بعد الآخر شهادة لنجاح التجربة وتطورها ووجود ثقافة بالشارع تدعم الاتجاه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، وهو يمثل وفرا كبيرا لمالك السيارة فضلا عن مميزاته البيئية.

وأضاف رئيس شركة غازتك أن هذا هو العقد الثالث لغازتك مع الصندوق وأن إضافة استثمارات جديدة في هذا المجال يعني مزيدا من مراكز الخدمة والتحويل ومحطات وفرص العمل المتاحة سواء في الإنشاءات أو العمل بالمحطات ومراكز التحويل والخدمة، موضحا أن التحويل للعمل بالغاز كوقود يحقق وفرا كبيرا بالمقارنة باستخدام البنزين أو السولار.

أ ش أ

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