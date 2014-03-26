Kate Hudson تصمم فساتين سوداء لدار " Ann Taylor"

كل سيدة تعي تماماً أهمية الفساتين السوداء القصيرة في خزانتها، ولا أحد يتفهم ذلك أكثر من الممثلة الشهيرة Kate Hudson التي تصمم مجموعة من الفساتين السوداء لدار "Ann Taylor".

ظهرت Kate Hudson بإطلالات عديدة باللون الأسود في عدة مناسبات، ولا يمكن أن تخفي عشقها لهذه الفساتين، حيث قالت: "كل النساء يتفقن على الفساتين السوداء القصيرة أنها واحدة من أهم القطع في خزانة كل سيدة، ولدي قسم كامل في خزانتي مخصص لهذا النوع من الفساتين".

يذكر أن النجمة Kate Hudson كانت الوجه الإعلاني لدار " Ann Taylor" لعدة مواسم مضت، وقد حرصت على تنوع مجموعتها المكونة من 5 فساتين سوداء بتصاميم وقصات مختلفة.