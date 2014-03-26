إطلالات Street Style على طريقة النجمة ميريام فارس

اعتدنا على رؤية النجمة ميريام فارس متألقة بإطلالات ساحرة في السهرات المختلفة، وقد عرضنا في السابق إطلالاتها بأجمل فساتين السهرات، ولكن اتضح لنا بأنها متألقة في الإطلالات اليومية كذلك.

تحرص ميريام فارس على أن تشارك متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المختلفة خلال السفر وفي تنقلاتها اليومية، وقد لفتتنا اختياراتها البسيطة والمريحة، فتختار الجينز مع القمصان الناعمة كإطلالتها الجميلة بقميص أصفر وجاكيت رسمي جميل، والتي أكملتها بحقيبة "celine" باللونين الأصفر والأسود، وإطلالتها الأخرى بقميص جينز مريح خلال تسجيل إحدى أغانيها الجديدة.

ولا تغفل النجمة عن اختيار الإكسسوارات الملفتة بين العقود والأحزمة والشالات الجميلة، كما لفتتنا باختياراتها الملفتة للأحذية والحقائب، وقد اتضح لنا بأن حقيبة "Fendi" هي إحدى الحقائب المفضلة لديها، إذ صاحبتها في عدة إطلالات تظهر في الصور أعلاه.

شاهدي معنا كيف ظهرت أناقة النجمة ميريام فارس في إطلالاتها اليومية.



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