محلب: الحكومة مهتمة بتحسين خدمات المياه والصرف بالصعيد

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اهتمام حكومته بتحسين خدمات المياه والصرف الصحى فى محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسيوط.

وأشار محلب جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط اليوم لتفقد العمل بمشروع القناطر الجديدة وقرى مركز البدارى التى تضررت من السيول، إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية والتى من شأنها أن تعود بالنفع على أكثر من 15 مليون شخص بتمويل من الوكالة الفرنسية بمبلغ يصل إلى 57 مليون يورو بالشراكة مع جهات مانحة أوروبية أخرى، مشيرا إلى منح كافة الصلاحيات للمحافظين لتحقيق تنمية حقيقية للمحافظات.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى والسيدة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومصطفى المدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وبدأ رئيس الوزراء زيارته للمحافظة بجولة مفاجئة لمدرسة إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط ومركز شرطة الفتح مستكملا زيارته بتفقد سير العمل بمشروع القناطر الجديدة واستمع خلالها على خطوات تنفيذ المشروع وتكلفته وأهميته كمشروع قومى.

ووجه محلب وزير الإسكان لتحليل عينات مياه الشرب بقرية بنى مر بلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتى زارها واستمع إلى شكاوى المواطنين والتى تركزت فى ارتفاع أسعار مواد البناء والمطالبة باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.