"المستهلك" يضبط أدوية مغشوشة لفيروس سى ومنشطات جنسية بالصيدليات

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة، بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز فى بيان له أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم عقارا ألمانيا، لعلاج الكبد والمعلن عنه بالفضائيات، وتبين أنه لا يؤدى الى أى فائدة طبية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى الواردة من المواطنين كانت بشأن قيام بعض الصيدليات بمحافظتى القاهرة والجيزة، ببيع وترويج عقارا يدعى "أفا- كلامات AFA-KLAMATH " لعلاج فيروس الكبد الوبائى سى بأحجام مختلفة يتراوح سعرها بين 1300، 2100 جنيه، بإدعاء أن العقار صناعة ألمانية ومنتج من خلية نباتية تشبه خلية جسم الإنسان وأنه ليس له أية أعراض جانبية، وأن العقار قد ساهم فى شفاء العديد من الحالات المرضية المزمنة، كأمراض الكبد والأورام السرطانية ومشاكل الجهاز الهضمى والجهاز العصبى.

وأضاف يعقوب، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق، قامت إدارة التحريات بالجهاز بعد جمع المعلومات حول العقار الذى تبين قيام شخص يدعى الدكتور إبراهيم سليمان يروج للعقار على موقع الإنترنت www.alaqar-alalmany.com وعلى إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) على الرابط www.facebook.com/drafaklamath، وتم التوصل إلى معلومات تفيد بتوافر العقار فى صيدلية د. سمر حسن بشارع العشرين بالجيزة، وكذلك صيدلية د.محمد بجوار معهد الخدمة الاجتماعية بالمنطقة السادسة بمدينة نصر.

وأوضح يعقوب، أنه فور انتهاء إدارة التحريات من جمع المعلومات، تم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة للقيام بحملة مشتركة مع الجهاز والمرور على الصيدليات، وتم ضبط 9 عبوات من العقار بأحجام مختلفة ( 90، 150 كبسولة)، فضلاً عن ضبط أدوية أخرى بالصيدلية الأولى غير مسجلة بوزارة الصحة، لزيادة القدرة الجنسية للرجال والنساء (Viagra ,green valley , jaguar , queen x , , tiger king )، بالإضافة إلى وجود أدوية مغشوشة (راميتاكس 1 جم تشغيلة 130503، أكياس مذيب EXCEED PHARM، قوة الحصان سيلدافا)، صادر بشأنها تحذير من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالمنشورين رقم 27، 65 لسنة 2013 وأدوية منتهية الصلاحية، وقد تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة، ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب، المستهلكين إلى معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز، لذلك سواء عن طريق الخط الساخن19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .