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"الجيزة": 34 إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية خلال 15 يوما

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نجحت محافظة الجيزة فى توجيه ضربة قوية لمافيا الأراضى الزراعية، حيث نفذت 34 قرار إزالة خلال 15 يوما شملت مراكز ومدن الصف والعياط وكرداسة ومنشأة القناطر.

وقال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة من المحافظة للتغلب على زيادة أعداد التعديات على الأراضى الزراعية خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تضمنت تفعيل قرار اللجنة الثلاثية (الأمن – الزراعة – الجهة المختصة)، وتشديد الرقابة على الأراضى الزراعية من مسئولى حماية الأراضى وضرورة الإبلاغ الفورى عن التعديات فى حينها، إضافة إلى الدقة فى تحرير المخالفة والتأكد من صحة البيانات الواردة.

وطالب عبد الرحمن، حسب بيان اليوم، القيادات التنفيذية بعدم التراخى حيال أى تعديات وإزالتها فى المهد قبل استفحالها ويكون من الصعب إزالتها، وإعداد برنامج زمنى لتنفيذ القرارات السابقة، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة حيال أى مسئول يثبت تقصيره فى أداء هذه المهمة، ووضع حد لهذه المخالفات التى تلتهم الثروة الزراعية.

وكشف التقرير الذى تلقاه المحافظ من نائبه اللواء أسامة شمعة، أنه خلال أسبوعين تم تنفيذ 7 قرارات بمركز ومدينة الصف و6 قرارات بالعياط و7 بمنشأة القناطر و14 بكرداسة.

وقال اللواء أسامة شمعة، إنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الإزالة فى حضور قوات الشرطة ومعدات المدينة وحماية الأراضى، وتم تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، وذلك على نفقة المخالفين.

من جانبه قال خيرى مرسى، رئيس مركز ومدينة كرداسة، إنه تم تنفيذ إزالة تعديات على مساحة 12 قيراطا شملت أسوار ومبانى وأساسات لعقارات فى المهد عن طريق معدات المدينة.

وأضاف محمد عبد الراضى، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أنه تمت إزالة 7 مخالفات بقرى أم دينار والرهاوى وكفر حجازى على مساحة 1200 متر مربع.

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