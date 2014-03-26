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مشادة بين متهمي أحداث كفرالشيخ ومحاميهم بمعهد أمناء الشرطة

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مشادة بين متهمي أحداث كفرالشيخ ومحاميهم بمعهد أمناء الشرطة مشادة بين متهمي أحداث كفرالشيخ ومحاميهم بمعهد أمناء الشرطة

محكمة

سادت حالة من الهرج داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة وذلك في قضية التي تنظرها محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد و حضور امير فتحي ممثل النيابة العامة ، منذ قليل ، حيث يحاكم 132 من عناصر تنظيم الإخوان فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وذلك بعدما نشبت مشادة بين 132 المتهمين و دفاع المتهمين حيث خير القاضي المحامين بأستكمال سماع المرافعات وبالتالي التأجيل ، او حجزها للحكم .

فأراد المحامون أستكمال مرافعتهم، مما ادي لأستياء المتهمين قائلين ” مش عايزين تأجيل”، ورفع القاضي الجلسة حتى يتفق الطرفين.

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