قناع جديد لبشرة أفتح 3 درجات

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعيَّة لتفتيح لون بشرتك بماسك طبيعي، بعيداً عن المنتجات الكيمياويَّة، ولإزالة الاسمرار المكتسب من أشعة الشمس، وتراكم خلايا الجلد الميت، فجرِّبي ماسك الطحينة السريع في البيت.

وصفة لتبييض لون البشرة:

المكونات «موجودة في مطبخك»:

ـ معلقة من الطحينة كبيرة.

ـ ماء ورد.

ـ زيت لوز (5 نقاط) يُباع لدى العطار.

ـ عصير ليمونة (نصف حبَّة).

ـ نشاء.

ـ حليب كامل الدسم.

الطريقة:

اخلطي ملعقة الطحينة مع معلقة ماء الورد ونقاط زيت اللوز الحلو ونصف الليمونة وملعقة النشاء، ثمّ قلّبي المقادير جيّداً.

أضيفي اللبن بالتدريج حتى تحصلي على عجينة تُفرد على الوجه.

ضعي الماسك لمدَّة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ثمَّ بالماء البارد.

ولا تنسي مسح وجهك بقطنة مبلّلة بماء الورد لغلق المسام وتعقيمها.

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