أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

قناع جديد لبشرة أفتح 3 درجات

Google+ Print
قناع جديد لبشرة أفتح 3 درجات قناع جديد لبشرة أفتح 3 درجات

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعيَّة لتفتيح لون بشرتك بماسك طبيعي، بعيداً عن المنتجات الكيمياويَّة، ولإزالة الاسمرار المكتسب من أشعة الشمس، وتراكم خلايا الجلد الميت، فجرِّبي ماسك الطحينة السريع في البيت.

وصفة لتبييض لون البشرة:
المكونات «موجودة في مطبخك»:
ـ معلقة من الطحينة كبيرة.
ـ ماء ورد.
ـ زيت لوز (5 نقاط) يُباع لدى العطار.
ـ عصير ليمونة (نصف حبَّة).
ـ نشاء.
ـ حليب كامل الدسم.
الطريقة:
اخلطي ملعقة الطحينة مع معلقة ماء الورد ونقاط زيت اللوز الحلو ونصف الليمونة وملعقة النشاء، ثمّ قلّبي المقادير جيّداً.
أضيفي اللبن بالتدريج حتى تحصلي على عجينة تُفرد على الوجه.
ضعي الماسك لمدَّة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ثمَّ بالماء البارد.
ولا تنسي مسح وجهك بقطنة مبلّلة بماء الورد لغلق المسام وتعقيمها.

تابعي هنا:

أهم 3 أقنعة صيفيّة للبشرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي