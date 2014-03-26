4 تطبيقات لتعليم الحروف العربيّة لأطفالك

تشكو العديد من الأمهات من صعوبة تعليم حروف اللغة العربية لأطفالهن بالطرق التقليدية. ولحل هذه المشكلة، قامت عدة ومبادرات وشركات عربيّة بتطوير حلول برمجيّة جاءت على شكل تطبيقات مخصصة للأجهزة اللّوحيّة "الآيباد" لتساعد الأهل على غرس أساسيّات لغتهم الأم في أبنائهم بحيث لا تتحول اللغة العربيّة إلى عائق في نفوسهم فيَقبلوا على تعلّمها بحبٍ ومتعة.

اخترنا لكِ سيّدتي مجموعة من التطبيقات العربية التي نتوقع لها أن تساعدكِ على تحقيق هدفكِ في تعليم أساسيّات الحروف العربيّة لأطفالك:

1- تطبيق حرفوف والحروف العربية

تساعدك هذه اللعبة المصممة بدقة على تعزيز استخدام اللغة العربية عند طفلك. "حرفوف" هو شخصية اللعبة المستوحاة من كلمة "حرف" بالعربية والذي يعمل على مساعدة ابنك أو ابنتك خلال مراحل التعرف على كل حرف من حروف اللغة العربية.

تقدم اللعبة أيضا إمكانية التصفح عن طريق الإرشادات الصوتية ومطابقة الأشكال المتنوعة وغيرها من الخصائص المميزة.

2- تطبيق حروفي المرحة

من أشهر التطبيقات الموجودة في هذا المجال. يهدف إلى تعليم الأبجدية العربية للأطفال بشكل ممتع من خلال ربطها بعدد كبير من الشخصيات الكرتونية المميزة إلى جانب استخدام أصوات طفولية مميزة لجذب انتباه الصغار للمحتوى التعليمي. يعتمد تعليم الحروف على 3 أفكار وهي: تعليم الحروف من خلال هذه الشخصيات والحيوانات ولعبة الحروف والتلوين.

3- تطبيق مدينة أبجد

أكثر ما يميز هذا التطبيق هو أنه طوّر من قبل اثنتين من الأمهات اللتين واجهتا مشكلة تعليم العربية لأولادهن أثناء تشنئتهم في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتمد تطبيق مدينة أبجد على أن يعمل الطفل على إنقاذ المدينة من الشرير في لعبة تتكون من ستة مستويات تغطي الحروف الثمانية والعشرين التي تتكون منها اللغة العربية.

4- تطبيق تعلم العربية للأطفال

يحتوي هذا التطبيق على حروف الأبجدية كافية إضافة للأرقام من واحد إلى عشرة ومجموعة كبيرة من الحيوانات والأشكال والألوان والخضروات والفواكه والأشياء التي توّظف لتعليم العربية الفصحى للأطفال. كما يخاطب التطبيق حب اللعب عند الصغار فيوفر لهم هذا الجانب ليزيد من إقبالهم على التعلم.

تعليمًا ممتعًا!.

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