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النور: نقف في خندق الشعب المصري حرصًا على مصلحة البلاد

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النور: نقف في خندق الشعب المصري حرصًا على مصلحة البلاد النور: نقف في خندق الشعب المصري حرصًا على مصلحة البلاد

قال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، إنه يعرف جيدا قيمة وقدر القضاء، وأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء بأى صورة من الصور، ولكن الظرف الراهن من الناحية السياسية التى يتعرض فيه الوطن لخطر الحرب الأهلية والاحتراب الداخلى والاستقطاب بكل صوره، فإن واجبنا يحتم علينا أن ننبه لهذا الخطر النابع من آثار الحكم القضائى الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 528 شخصا إلى المفتى.

وأضاف فى بيان للحزب أنه “يجب ألا يلعب أحد بمقدرات هذا الوطن”، مشيرا إلى أنهم يقفون فى خندق الشعب المصرى كما وقفوا معه فى 3يوليو، حرصا على مصلحة البلاد وخوفا من العواقب على وطننا وشعبنا، ولابد أن نقف جميعا بقوة وحزم مع الشعب مهما كانت العواقب.

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