بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف تنظم ندوة للتعريف بالدستورالجديد

نظمت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف ندوة على هامش الدورة الحالية الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتعريف بالدستور المصرى الجديد، تحدثت فيها الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأدارها السفير د. وليد عبد الناصر المندوب الدائم لمصر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

واستعرض السفير عبد الناصر، خلال كلمته الافتتاحية بالندوة، آخر المستجدات على الساحة السياسية المصرية وتطورات خريطة الطريق بما فى ذلك إنجاز أول استحقاق للخريطة والخاص بإقرار الدستور الجديد بنسبة مشاركة شعبية مرتفعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى ذوالفقار، خلال كلمتها، أن الدستور الجديد تضمن العديد من المواد الجديدة على صعيد تقوية المؤسسات الديمقراطية، ومواد تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حقوق المرأة، وحرية الدين والمعتقد وعدم التمييز، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمكين السياسى للمرأة والمواطنين المسيحيين والشباب وذوى الإعاقة، ومكافحة التعذيب والعنف ضد المرأة والإتجار فى البشر.

وأشارت نائب رئيس لجنة الخمسين، إلى الالتزام الكبير الذى أبداه كافة أعضاء اللجنة لتحقيق التوافق حول المواد المختلفة للدستور بالرغم من التركيبة شديدة التنوع لعضوية اللجنة وتمثيلها لكافة الأطياف والاتجاهات السياسية والفئات الاجتماعية فى مصر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الندوة حظيت بمشاركة كبيرة من المندوبين الدائمين للدول المخلتفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام، فضلاً عن عدد من أبناء الجالية المصرية فى سويسرا.

وأشاد الحضور بالمحتوى المتميز للدستور المصرى الجديد، معربين عن أملهم فى أن يسهم الدستور الجديد فى تدعيم جهود الحكومة المصرية فى تعزيز حماية حقوق الإنسان، كما تقدموا بالتهنئة للحكومة والشعب المصرى على الخطوات التى قطعتها مصر على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطى.