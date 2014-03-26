لميس: بيني وبين أنجين أكيوريك انسجام مهني وشخصي

انطلق مساء الأربعاء 12 مارس (آذار) في تركيا عرض الموسم الأول من مسلسل "مال أسود وعشق" الجديد على قناة atv التركية لبطلته الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بـ لميس إلى جانب الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم.

وبمناسبة بدء عرض المسلسل وسط ترقب شديد التقتها الصحافة التركية بمقابلة رصدتها لكم "سيدتي التركية":

أنجين أكيوريك رائع

ما هي طبيعة دورك في مسلسلك الجديد «مال أسود وعشق»؟

أعجبني دوري جداً فور قراءتي له، حيث أؤدي دور أليف مصممة مجوهرات مبدعة جميلة، ابنة عائلة ثرية، تملك أتيليه مجوهرات في روما وتعيش حياتها بهدوء، إلى أن تتغير حياتها فجأة جراء أحداث تتعرض لها عائلتها حيث يقتل والدها، ويقتحم المحقق عمر (أنجين أكيوريك) حياتها خلال إجرائه تحريات حول الجريمة، والذي يصبح جزءاً هاماً من حياتها بشخصيته وأحاسيسه. لكن حبهما لا يجد طريقاً سهلاً يمر به، وتعترضهما الكثير من المتاعب والمفاجآت جراء جشع البعض للمال الأسود والنفوذ على حساب حياة وسعادة المحيطين بهم خاصةً سعادتها هي. فتضطر إلى السير معه بطريق مظلم محفوف بالمخاطر يتربص بهم الأشرار دون أن يعرفوا من هم وأين يختبئون؟

كيف وجدت العمل مع آنجين أكيوريك؟

العمل مع أنجين أكيوريك رائع وسلس جداً، وشعرت بمتعة معه خلال تصويرنا مشاهدنا المشتركة على مدار أسبوعين كاملين، مع أنني لم أكن مع فريق المسلسل من بدايته؛ جراء تصميمي على عدم العمل لفترة طويلة بعد انتهاء مسلسلي السابق «20 دقيقة»، لأخذ إجازة راحة واستجمام طويلة مع عائلتي.

وما الذي يميز عملك حالياً مع أنجين أكيوريك؟

حصول انسجام كيميائي ومهني بيننا من أول مشهد لي معه.

وهل تغيّر الوضع عليك الآن جراء فشل مخططك بأخذ إجازة طويلة؟

لا، كل شيء على ما يرام في التصوير، وسيعرض المسلسل بالموعد المتفق عليه تماماً حيث نصوّر على قدم وساق يومياً لتجهيز الحلقات الأولى.

أنا وأليف

كم استغرقت من الوقت قراءته والحكم على جودته ومن ثم قبولك له؟

كنت قد أعلنت قراري بأخذ إجازة طويلة لعام وأكثر بعد انتهاء عرض مسلسلي «20 دقيقة»، لكن تحت إصرار شركة الإنتاج للمسلسل قرأت السيناريو خلال فترة سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ورفضته؛ لأني كنت غير مستعدة نفسياً للعمل لحاجتي الشديدة للراحة مع عائلتي. لكني التقيت مرة أخرى بالمنتج كريم شاتاي وأقنعني في الوقت المناسب، رغم أنني كنت ما زلت بحاجة لفرصة جديدة للراحة. وقد وعدوني بتأمين ظروف عمل مريحة وعدم إطالة ساعات تصويري اليومية.

هل أحببت شخصية البطلة أليف؟

نعم، كثيراً، فهي كما قلت لك سابقاً ابنة عائلة ثرية اختارت طريق الأناقة والجمال من خلال استثمار موهبتها في تصميم المجوهرات عبر متجر وأتيليه أنيق لها في روما. وتفخر بها عائلتها كثيراً لكنها تتعرض لأحداث تغيّر لها حياتها وتجبر على مواجهتها بطريقتها الخاصة.

وكيف تبدأ الأحداث؟

باحتفالها بعيد ميلادها إثر عودتها لزيارة عائلتها في اسطنبول لتشبع شوقها إلى والدها المولعة به من صغرها. لكنها، بعد سعادة اللقاء، تفقد أعز الناس إليها وتلتقي بحب حياتها بدون سابق إنذار، وتعيش قصة حب كلاسيكية لا تسير كما تشتهي هي وحبيبها.

وما هي ظروفها الخاصة التي تمر بها؟

قبل عودتها، يظن الناس أنها تعيش وسط أسرة سعيدة مع والدتها التي ترى فيها حلمها وفخرها ونجاحها حين كانت في عمرها. لكنها لا تدرك أن لابنتها أحلاماً أخرى خاصة بها عكس شقيقتها الكبرى التي هي على نقيضها تماماً وكأنهما ليستا شقيقتين، وتواجه أليف التي عاشت لفترة بعيداً عن عائلتها واقعاً أسرياً جديداً عليها مجاراته ومعايشته ومواجهة ما لا يعجبها فيه.

وتضطر إلى عيش حياة مختلفة عما اعتادت عليه والتعرف على أشخاص جدد من بينهم عمر (أنجين أكيوريك) الذي تعشقه إلى حد لا يوصف.

ما الذي يجعلك تظنين أن قصة حب عمر وأليف في مسلسلك الجديد «مال أسود وعشق» مختلفة؟

تتميز قصة حب عمر وأليف في «مال أسود وعشق» بالسحر والروحانية الراقية فكلاهما عاش حياة مختلفة عن الآخر. لكن سحر الحب يجمعهما فيكتشفان أن قيمهما ومبادئهما الشخصية متشابهة في جوهرها رغم اختلافها في الشكل، ويقربهما أكثر فقدانهما لبعض أحبائهما. فتتوحد رؤيتهما المشتركة للمستقبل ويتحركان باتجاهه بسرعة جديدة وبأمل كبير. وهنا، يتم اكتساب الثقة بالجهد والمثابرة بين الأبطال بطريقة مثيرة ومشوقة.

تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" توبا بيوكستون في العدد الجديد من المجلة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"