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إيقاف راموس مباراة بعد الكلاسيكو وريال مدريد يستأنف

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إيقاف راموس مباراة بعد الكلاسيكو وريال مدريد يستأنف إيقاف راموس مباراة بعد الكلاسيكو وريال مدريد يستأنف

(إفي): أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ايقاف سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد مباراة، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الكلاسيكو، بعد عرقلة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة في المباراة التي انتهت لصالح البرسا بأربعة أهداف مقابل واحد.

وأشارت اللجنة، في القرار الصادر عنها، إلى أن إيقاف راموس جاء نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نتيجة "اسقاطه أحد لاعبي الفريق المنافس بما حرمه من فرصة تسجيل واضحة".

وأوضحت اللجنة أن ريال مدريد تقدم بادعاءات ومقاطع مصورة للعبة، والتي اقتصرت على اعادة للعبة بالعرض البطئ وبجودة عالية، ولكنها أيدت قرار حكم المباراة أونديانو مايينكو.

واضافة إلى الايقاف لمباراة، ألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة بلغت 600 يورو، والنادي غرامة أخرى بقيمة 350 يورو، القرار الذي قرر النادي الملكي استئنافه.

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