ضبط عاطل قتل طفلة بعد اغتصابها بالمنيا

ألقت اجهزة الامن بالمنيا القبض علي عاطل استدرج طفله واغنصبها بمنزل مهجور ثم قتلها

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا , إخطارا من العميد أحمد زغلول مأمور مركز شرطة مغاغه , بعثور أهالي قرية دهمرو علي جثة الطفله هدى “م أ” 6 سنوات , داخل منزل مهجور ملك عرفه “ا.ك”.

وبإنتقال الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث القسم ومناظرة الجثه , وجدت مسجاه بأحد غرف المنزل , ومجرده من جميع ملابسها الخارجيه والداخليه , وعثر علي الملابس داخل غرفه أخري , كما تلاحظ وجود أثار خنق وعنف حول رقبة المجني عليها وكسور بالجمجمة , ويظهر علي جسدها أعراض الإغتصاب .

وتوصلت التحريات الي قيام رجب “ع.ا” 1 سنه عاطل , بإرتكاب الواقعه , وتبين أنه شاهد المجني عليها جالسة بمفردها بجوار منزل مهجور ملك أحد أقاربه , فأوهمها باللعب مع أبنة عمته الصغيره , وأستدرجها الي داخل المنزل, ثم قام بالتعدي عليها جنيساً وقتلها , وأشارت التحريات أن المتهم يتعاطي المخدرات وغير سوي , وتبين أن والد المجني عليها يعمل بدولة السعوديه وغير متواجد بالقريه .

حرر عن الواقعه المحضر رقم 1921 لسنة 2014 إداري مركز شرطة مغاغه.