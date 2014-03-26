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ضبط عاطل قتل طفلة بعد اغتصابها بالمنيا

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ضبط عاطل قتل طفلة بعد اغتصابها بالمنيا ضبط عاطل قتل طفلة بعد اغتصابها بالمنيا

ألقت اجهزة الامن بالمنيا القبض علي عاطل استدرج طفله واغنصبها بمنزل مهجور ثم قتلها

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا , إخطارا من العميد أحمد زغلول مأمور مركز شرطة مغاغه , بعثور أهالي قرية دهمرو علي جثة الطفله هدى “م أ” 6 سنوات , داخل منزل مهجور ملك عرفه “ا.ك”.

وبإنتقال الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث القسم ومناظرة الجثه , وجدت مسجاه بأحد غرف المنزل , ومجرده من جميع ملابسها الخارجيه والداخليه , وعثر علي الملابس داخل غرفه أخري , كما تلاحظ وجود أثار خنق وعنف حول رقبة المجني عليها وكسور  بالجمجمة , ويظهر علي جسدها  أعراض الإغتصاب .

وتوصلت التحريات الي قيام رجب “ع.ا” 1 سنه عاطل , بإرتكاب الواقعه , وتبين أنه شاهد المجني عليها جالسة بمفردها بجوار منزل مهجور ملك أحد أقاربه , فأوهمها باللعب مع أبنة عمته الصغيره , وأستدرجها الي داخل المنزل,  ثم قام بالتعدي عليها جنيساً وقتلها , وأشارت التحريات أن المتهم يتعاطي المخدرات وغير سوي , وتبين أن والد المجني عليها يعمل بدولة السعوديه وغير متواجد بالقريه .

حرر عن الواقعه المحضر رقم 1921 لسنة 2014 إداري مركز شرطة مغاغه.

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