"سموثي" البحار الجنوبية

المقادير:

- حبتان ناضجتان من الموز مقشّرتان ومقطّعتان إلى شرائح

- لبّ حبتين ناضجتين من البابايا أو المانغو

-عصير حبة من الليمون الهندي (الغريب فروت)

- لبّ 4 حبات من «الباشن فروت»

- 250 غراماً من الزبادي (الروب)

طريقة التحضير:

1- يضرب كلّ من شرائح الموز ولبّ البابايا أو المانغو وعصير الليمون الهندي ولبّ «الباشن فروت» والزبادي، في الخلاط الكهربائي حتى يتشكّل مزيج ناعم.

2- يوزّع على 4 أكواب، ويقدّم بارداً.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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