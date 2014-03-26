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محافظ الوادي الجديد يوافق على توزيع أراضى لشباب الخريجين بمركز بلاط‎

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محافظ الوادي الجديد يوافق على توزيع أراضى لشباب الخريجين بمركز بلاط‎ محافظ الوادي الجديد يوافق على توزيع أراضى لشباب الخريجين بمركز بلاط‎

اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد

وافق اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد على توزيع اراضى لشباب الخريجين بمركز بلاط بالوادى الجديد كمشروعات صغيرة، صرح بذلك صابر احمد صقر رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد.

وقال المحافظ، إن مركز بلاط والوحدات المحليه لقرى بلاط تقوم حاليا بحصر المساحات والمتخللات فى القرى لتوزيعها على الشباب لاقامه مشروعات تربية دواجن وارانب ومشروعات صغيرة لاتاحة  فرص عمل للشباب والمراة المعيله والاسر الفقيرة بمركز بلاط بالوادى الجديد.

وأضاف ان المساحات التى سيتم توزيعها من 150 الى 200 متر بقرى بلاط وسيتم الانتهاء من الحصر واعداد الكروكيات خلال ايام لاعتمادها من المحافظ وتوزيعها للشباب بمركز بلاط بالوادى الجديد.

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