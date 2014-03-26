استدعاء سفير تركيا لدى النمسا وتسليمه احتجاجًا رسميًا على حجب “تويتر”

كشفت اليوم وزارة الخارجية النمساوية النقاب عن قيام, سباستيان كورتس, وزير الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى النمسا, محمد حسن, إلى مقر الخارجية النمساوية, وتسليمه احتجاجا رسميا إزاء قيام الحكومة التركية بحجب موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي في تركيا.

وقد أكد احتجاج النمسا الرسمي, الذي تسلمه السفير التركي أمس الثلاثاء, أن “إغلاق موقع التواصل الاجتماعي تويتر يشكل انتهاكا غير مقبول لحرية التعبير عن الرأي”, وبهذا تعد النمسا أول دولة أوروبية تحتج رسميا من خلال وزير خارجيتها على قيام الحكومة التركية بحجب أحد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

أ ش أ