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“فتاة المصنع” فيلم مصرى عظيم لمبدع كبير

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“فتاة المصنع” فيلم مصرى عظيم لمبدع كبير “فتاة المصنع” فيلم مصرى عظيم لمبدع كبير

صورة أرشيفية 

قالت الناقدة الفنية ماجة موريس، إن فيلم فتاة المصنع هو فيلم مصري عظيم لمبدع كبير يتحدث عن أحلام وآمال الفتاة المصرية العاملة البسيطة ويجسد ماذا يعنى الإبداع في تقديم فكرة بسيطة ولكن بشكل فني راقي وجميل وقادر على أن يغوص في عمق القضية، وأضافت أن فيلم “فتاة المصنع ” من تحف السينما المصرية فحينما عرض بافتتاح مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية حظى بحب واهتمام جمهور الأقصر وليس فقط المتخصصين في السينما ، وإن كان فيلمًا لـ”خان” فهو أيضًا فيلم للكاتبة المصرية المهمة التي تصعد ضمن جيل من السينمائيات المصريات العاملات في السينما “وسام سيلمان”.

 
> فتاة المصنع” من بطولة ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب وسلوى محمد علي، مع مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، ويعتبر الفيلم أول إنتاج روائي طويل للمنتج محمد سمير من خلال شركته داي دريم للإنتاج الفني.

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