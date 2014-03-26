أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«محلب» يزور «عبد الناصر» بأسيوط ويستمع لشكاوى الأهالى

Google+ Print
«محلب» يزور «عبد الناصر» بأسيوط ويستمع لشكاوى الأهالى «محلب» يزور «عبد الناصر» بأسيوط ويستمع لشكاوى الأهالى

إبراهيم محلب

انتهى، منذ قليل،  المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومرافقيه من تفقد مشروع قناطر اسيوط و الذي يسهم في زيادة الناتج القومي وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة مليون و650 ألف فدان ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى 300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع .

ويوفر المشروع أيضاً  طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل مكون من 4 حارات مرورية، كما يساهم افي زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالي 12 مليار جنيه .

وتوجه الأن لقرية “بنى مر” قرية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واطمئن على بعض الخدمات الموجودة بالقرية وتوافرالسلع التموينية بالمحال التجارية، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين بالقرية والتى تركز معظمها فى ارتفاع الاسمنت ومشاكل مياة الشرب، ووجه وزير الاسكان باخذ عينة من مياة الشرب لتحليلها والتحقق من مدى صلاحيتها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم