«محلب» يزور «عبد الناصر» بأسيوط ويستمع لشكاوى الأهالى

انتهى، منذ قليل، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ومرافقيه من تفقد مشروع قناطر اسيوط و الذي يسهم في زيادة الناتج القومي وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة مليون و650 ألف فدان ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، إضافة إلى 300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع .

ويوفر المشروع أيضاً طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل مكون من 4 حارات مرورية، كما يساهم افي زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالي 12 مليار جنيه .

وتوجه الأن لقرية “بنى مر” قرية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واطمئن على بعض الخدمات الموجودة بالقرية وتوافرالسلع التموينية بالمحال التجارية، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين بالقرية والتى تركز معظمها فى ارتفاع اسعار الاسمنت ومشاكل مياة الشرب، ووجه وزير الاسكان باخذ عينة من مياة الشرب لتحليلها والتحقق من مدى صلاحيتها .