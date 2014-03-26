اشتباكات بمطار دير الزور العسكري في سوريا

حدثت اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء، في محيط مطار دير الزور العسكري بين الجش الحكومي والجيش الحر، بينما سيطرت قوات المعارضة على نقطة عسكرية في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وأظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت جانبا من الاشتباكات التي دارت في محيط مطار دير الزور العسكري بحسب ما افادت “سكاي نيوز عربية.

وسيطر مقاتلو المعارضة على “النقطة 45″ وهي مرصد عسكري مرتفع للقوات الحكومية في بلدة كسب في ريف اللاذقية، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية المتمركزة فيه استمرت أربعة أيام. ويأتي ذلك بعد سيطرة مسلحين إسلاميين على قرية “السمرا” على الساحل السوري على البحر المتوسط.

في غضون ذلك، ألقى الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على حي مساكن هنانو وبرميلين على حي كرم حومد وآخر على دوار الجندول في مدينة حلب، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وفي إدلب، قالت “الهيئة العامة للثورة السورية” إن صاروخ أرض-أرض أسفر عن عدد من القتلى والجرحى في منطقة المجمع التربوي في حارم.