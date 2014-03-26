اليوم.. بدء تلقى طلبات الحجز لـ10 آلاف وحدة سكنية بالبريد

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية التى طرحتها وزارة الإسكان، الأحد الماضى، وعددها 10 آلاف وحدة سكنية فى 13 مدينة.

وأضافت عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق سيحول الطلبات للبنوك مباشرة فى حال انطباق الشروط على المتقدمين، حتى يتسنى للمواطن إنهاء الإجراءات المتعلقة بحجز الوحدة وخلافه من البنك مباشرة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن مقدم الوحدة سيكون 15% من قيمة الوحدة بدلا من 40%، بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى، لافتة إلى أن أسعار الوحدات تتراوح ما بين 75 ألف جنيه إلى 115 ألف جنيه، موضحة أن القسط الشهرى سيكون ربع الدخل.

وأكدت أن الفائدة ثابتة، وبفائدة متناقصة، وصلت لـ7% بدلا من 14%، وأنه سيتم توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم الشروط التى وضعها الصندوق للتقدم لحجز هذه الوحدات هو ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة.

كما تضمنت الشروط عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة على 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.

ولفتت رئيسة الصندوق إلى أن المستنــدات المطلوبـة للحصول على الوحدة السكنية تشمل شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية.