أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. بدء تلقى طلبات الحجز لـ10 آلاف وحدة سكنية بالبريد

Google+ Print
اليوم.. بدء تلقى طلبات الحجز لـ10 آلاف وحدة سكنية بالبريد اليوم.. بدء تلقى طلبات الحجز لـ10 آلاف وحدة سكنية بالبريد

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، اليوم الأربعاء، عن بدء تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية التى طرحتها وزارة الإسكان، الأحد الماضى، وعددها 10 آلاف وحدة سكنية فى 13 مدينة.

وأضافت عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق سيحول الطلبات للبنوك مباشرة فى حال انطباق الشروط على المتقدمين، حتى يتسنى للمواطن إنهاء الإجراءات المتعلقة بحجز الوحدة وخلافه من البنك مباشرة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن مقدم الوحدة سيكون 15% من قيمة الوحدة بدلا من 40%، بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى، لافتة إلى أن الوحدات تتراوح ما بين 75 ألف جنيه إلى 115 ألف جنيه، موضحة أن القسط الشهرى سيكون ربع الدخل.

وأكدت أن الفائدة ثابتة، وبفائدة متناقصة، وصلت لـ7% بدلا من 14%، وأنه سيتم توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم الشروط التى وضعها الصندوق للتقدم لحجز هذه الوحدات هو ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب، أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة.

كما تضمنت الشروط عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة على 50 سنة، ولا يقل عن 21 سنة.

ولفتت رئيسة الصندوق إلى أن المستنــدات المطلوبـة للحصول على الوحدة السكنية تشمل شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
استقرار نسبي في أسعار الذهب

استقرار نسبي في أسعار الذهب

ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6%

ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6%

انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك

انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك

16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض

16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض