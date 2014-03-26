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مصادر: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرار استقالة «السيسي» اليوم

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مصادر: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرار استقالة «السيسي» اليوم مصادر: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرار استقالة «السيسي» اليوم

المشير عبد الفتاح

يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم بكامل هيئته لإقرار استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الذي كان انخرط خلال حضوره أمس عرضاً عسكرياً في الحديث عن المستقبل السياسي للبلاد وتعهد «بناء دولة ديموقراطية حديثة تلبي طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل».

وقال مصدر لجريدة «الحياة» اللندنية،  إن الاجتماع «سيشهد توديع السيسي لقيادات الجيش تمهيداً لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماد استقالته من الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يعود إلى القاهرة (اليوم) عقب مشاركته في القمة العربية في الكويت».

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد تفاهمات نهائية على ترتيبات قيادة القوات المسلحة بعد استقالة السيسي»، موضحاً أن رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي «المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الدفاع، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على اسم رئيس الأركان المقبل ليتم إرسال الاسمين إلى الرئيس الموقت لإصدار قرار بتعيينهما».

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