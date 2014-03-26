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عدلي منصور يطرح مبادرة لحل الخلافات مع قطر

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عدلي منصور يطرح مبادرة لحل الخلافات مع قطر عدلي منصور يطرح مبادرة لحل الخلافات مع قطر

الرئيس عدلي منصور

ذكرت مصادر دبلوماسية عربية، أن الرئيس عدلي منصور، طرح مبادرة جديدة لحل الخلافات العربية والرؤية المصرية لها خلال الاجتماع المغلق للقادة العرب المشاركين في الدورة الـ25 للقمة العربية.

وقالت المصادر لصحيفة «الخليج» الإماراتية، إن الرئيس المصري، طرح مبادرة جديدة لحل الخلافات العربية والرؤية المصرية لها خلال الاجتماع المغلق تتكون من خمسة محاور، في مقدمتها الاعتراف العلني بثورة 30 يونيو وتطلعات الشعب المصري، وتفعيل اتفاقية مكافحة الارهاب وتسليم المطلوبين للقضاء والمقيمين في قطر، ووقف تحريض “الجزيرة” ضد وبقية الدول المختلفة مع سياستها.

وأشارت المصادر، إلى أنه بدا واضحًا خلال القمة مدى هوة الخلاف السعودي- المصري مع قطر، إذ ألقى ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز كلمته وغادر مباشرة، فيما لم يصفق الرئيس المصري بعد انتهاء أمير من قطر من كلمته رغم فعله ذلك مع انتهاء كل الكلمات، ولم يصافحه أثناء توجه القادة إلى تناول الغداء.

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