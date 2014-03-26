أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدرب برشلونة: لن أرحل وسأكمل مدة عقدي الذي ينتهي في 2015

Google+ Print
مدرب برشلونة: لن أرحل وسأكمل مدة عقدي الذي ينتهي في 2015 مدرب برشلونة: لن أرحل وسأكمل مدة عقدي الذي ينتهي في 2015

مدرب برشلونة “تاتا”

أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو “تاتا” المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني أنه لن يرحل عن الفريق في نهاية هذا الموسم.

وقال المدير الفنى فى مؤتمر صحفي اليوم. أنه سيكمل مدة عقده الذي ينتهي في 2015 .

وكان مارتينو محور الشائعات في الشهور الأخيرة حيث تردد فى الصحافة من وقت إلى أخر أنه سيتولى مسئولية تدريب الأرجنتيني بعد انتهاء كأس العالم ولكن المدير الفني رد على الكثير من الاستفسارات وقال :”أنا أحترم تعاقداتي دائما وكل ما أقوم به مع الفريق مذكور بالعقد، يجب أن أعمل لأنني تعاقدت مع النادي من أجل هذا، يجب أن أجتهد لكي أحصل على الألقاب من أجل الفريق ولا يشغلني ما سوف يحدث في الموسم القادم”.

ويعزز موقف مارتينو الانتصار الذي حققه فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد الماضي على ملعب الأخير بنتيجة 4 / 3 في إطار منافسات الدوري الأسباني.

وأعرب مارتينو عن أسفه بسبب الجدل الدائر الآن حول أداء الحكم في مباراة الأحد قائلا :”ما يؤلمني أنني كنت أستمتع بمباريات الكلاسيكو عندما كنت أعيش خارج أسبانيا،لم يكن هذا الجدل يصل إلينا، مباراة الأحد كانت من أجل أن يتحدث البعض عن أشياء خارج مجال كرة القدم وكنت أعتقد أن الحديث يدور هنا (في أسبانيا) عن كرة القدم فقط”.
> وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن “السمة الغالبة لهذه المرحلة من الموسم هي أن كل شيء لا زال معلقا ولم يحسم بعد وأن أي خروج عن التركيز سوف يؤدي إلى تعريض الفوز بالألقاب للخطر”.

وأضاف :”المرحلة القادمة صعبة جدا نحاول أن نختار اللاعبين الجاهزين لخوض المباريات وهذا يعني أننا سنخوض المباريات القادمة بفكر مختلف”.

واختتم مارتينو حديثه بالإشارة إلى فريق أتليتكو مدريد متصدر جدول الترتيب في الدوري الأسباني ومنافس الفريق الكتالوني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا قائلا :”أتليتكو سيقاتل في كل المواجهات فهو من أفضل فرق أوروبا ولا أرغب في مواجهته”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب