مدرب برشلونة: لن أرحل وسأكمل مدة عقدي الذي ينتهي في 2015

أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو “تاتا” المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني أنه لن يرحل عن الفريق في نهاية هذا الموسم.

وقال المدير الفنى فى مؤتمر صحفي اليوم. أنه سيكمل مدة عقده الذي ينتهي في 2015 .

وكان مارتينو محور الشائعات في الشهور الأخيرة حيث تردد فى الصحافة من وقت إلى أخر أنه سيتولى مسئولية تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاء كأس العالم ولكن المدير الفني رد على الكثير من الاستفسارات وقال :”أنا أحترم تعاقداتي دائما وكل ما أقوم به مع الفريق مذكور بالعقد، يجب أن أعمل لأنني تعاقدت مع النادي من أجل هذا، يجب أن أجتهد لكي أحصل على الألقاب من أجل الفريق ولا يشغلني ما سوف يحدث في الموسم القادم”.

ويعزز موقف مارتينو الانتصار الذي حققه فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد الماضي على ملعب الأخير بنتيجة 4 / 3 في إطار منافسات الدوري الأسباني.

وأعرب مارتينو عن أسفه بسبب الجدل الدائر الآن حول أداء الحكم في مباراة الأحد قائلا :”ما يؤلمني أنني كنت أستمتع بمباريات الكلاسيكو عندما كنت أعيش خارج أسبانيا،لم يكن هذا الجدل يصل إلينا، مباراة الأحد كانت من أجل أن يتحدث البعض عن أشياء خارج مجال كرة القدم وكنت أعتقد أن الحديث يدور هنا (في أسبانيا) عن كرة القدم فقط”.

> وأشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن “السمة الغالبة لهذه المرحلة من الموسم هي أن كل شيء لا زال معلقا ولم يحسم بعد وأن أي خروج عن التركيز سوف يؤدي إلى تعريض الفوز بالألقاب للخطر”.

وأضاف :”المرحلة القادمة صعبة جدا نحاول أن نختار اللاعبين الجاهزين لخوض المباريات وهذا يعني أننا سنخوض المباريات القادمة بفكر مختلف”.

واختتم مارتينو حديثه بالإشارة إلى فريق أتليتكو مدريد متصدر جدول الترتيب في الدوري الأسباني ومنافس الفريق الكتالوني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا قائلا :”أتليتكو سيقاتل في كل المواجهات فهو من أفضل فرق أوروبا ولا أرغب في مواجهته”.