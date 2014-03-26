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إدخال 91 شاحنة مواد بناء من قطر والإمارات إلى قطاع غزة

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إدخال 91 شاحنة مواد بناء من قطر والإمارات إلى قطاع غزة إدخال 91 شاحنة مواد بناء من قطر والإمارات إلى قطاع غزة

معبر رفح البري

أدخلت 91 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وذلك طبقا للمنحتين القطرية والإماراتية.

وصرح مسئول بميناء رفح البرى بأن هناك 43 شاحنة أقلت 1535 مترا مكعبا من الحصمة (الزلط الصغير)، و30 شاحنة أقلت 2620 طنا من الأسمنت، مشيرا إلى أنها ضمن المنحة القطرية، وقد تم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعا.

وفى السياق نفسه، تم إدخال عدد 18 شاحنة تقل 810 أمتار مكعبة من الزلط مقدمة كمنحة من الهلال الأحمر الإماراتى، وقد تم إدخالها عن طريق الهلال الأحمر المصرى.

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