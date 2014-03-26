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مهرجان ربيع الرس يسجل حضوراً لافتاً

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مهرجان ربيع الرس يسجل حضوراً لافتاً مهرجان ربيع الرس يسجل حضوراً لافتاً

    يشهد مهرجان ربيع الرس والذي انطلق مع بداية إجازة الربيع قبل أيام وتحتضنه حديقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يشهد إقبالاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع من الكبار والصغار والعائلات التي توافدت على الحديقة للاستمتاع بالفعاليات التي تبدأ من بعد صلاة العصر وتستمر حتى وقت متأخر من الليل وسط تفاعل كبير وواضح مع تلك الفعاليات المتنوعة التي طرحها المنظمون ولاقت استحسان الزائرين.

هذا ويتخلل المهرجان العديد من الفعاليات المتجددة كالحرف اليدوية والتي يتم خلالها صناعة المنتوجات اليدوية الجيدة وكذلك ما تقدمه الأسر المنتجة من مأكولات شعبية معروفة ومشغولات إضافة إلى الألعاب الشعبية المتنوعة والسيارات التراثية التي زادت المهرجان جمالاً فضلاً عن ركوب الخيل والإبل والمسرح المفتوح التي تقام عليه الكثير من الأنشطة التربوية، والترفيهية الهادفة والخاصة بالأطفال والنساء بقيادة العديد من الفرق الترفيهية المعروفة التي نثرت إبداعها على أرض المهرجان كفرقة الدنانة، ولم يكتف المهرجان بذلك بل كان للحملات التوعوية والتثقيفية نصيب واضح حيث قدمت المديرية العامة للمياه من خلال فرعها بالرس حملة توعوية جميلة لترشيد المياه وسط تفاعل الحاضرين وإعجابهم.

الكثير من زوار المهرجان من الكبار والصغار والرجال والنساء سجلوا إعجابهم البالغ بفعاليات المهرجان المتنوعة والهادفة التي لامست كافة شرائح المجتمع مقدمين شكرهم البالغ للجنة المنظمة على مجهودها الوافر متمنين تواصل مثل هذه المهرجانات في المناسبات المختلفة طوال العام. الجدير بالذكر أن محافظة الرس غابت فترة طويلة عن تنظيم مثل هذه المهرجانات لسنوات وعادت هذا العام بمهرجان ربيع الرس بشكل مختلف، وصورة باهية لاقت استحسان وتقدير الجميع.

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