حرس الحدود يعلن عن 15 وظيفة عسكرية نسائية

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول لعدد (15) وظيفة برتبة جندي مفتشة وسجانة بمنطقة جازان للحاصلات على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مشيرة الى ان الأفضلية لمن تحمل مؤهلا أعلى (جامعي - دبلوم) على أن يكون مجموع درجاتها في اختبارات القبول أعلى من جميع المتقدمات.

ودعت الراغبات بالتعيين على تلك الوظائف التقدم مع محرمهن للجنة القبول في منطقة جازان اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/5/1435ه وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26/5/1435ه.

وبينت الشروط المتعلقة بالقبول وهي ان تكون المتقدمة سعودية الأصل وان لايقل عمرها عن (30) عاماً وان لايقل طولها عن (155) سم على أن يتناسب الطول مع الوزن ولاتكون متزوجة من غير سعودي.

فيما اكدت ان الألوية لمن لديها محرم يعمل في حرس الحدود لتواجده بالقرب منها أثناء العمل بشرط اجتياز جميع مراحل القبول. ودعت المتقدمات عند المراجعة مع محرمها اصطحاب المستندات المطلوبة أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة وأصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة.