خيرية المدينة المنورة تطلق منافسة الرسم الغرافيتي.. الخميس

تطلق الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة الخميس المنافسة السداسية للرسم الغرافيتي لشباب المدينة الموهوبين الذين يمتلكون هواية الرسم الغرافيتي ويحتاجون إلى من يتبنى مواهبهم في هذا المجال، وسيشارك بالمنافسة عدد كبير من الشباب ضمن إطار مبادرات المشاركة المجتمعية الذي تهدف إليه الجمعية، كما سيشرف على المنافسة الحكم الفرنسي العالمي شاك تو والمتخصص بالفن الغرافيتي.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور عبدالباري الثبيتي أن الهدف من المنافسة احتضان الشباب الموهوبين في شتى المجالات ومنها مجال الرسم الغرافيتي، مشيرا إلى أن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمكين الشباب "تمكين" إحدى مبادرات الجمعية ويعتبر نموذجاً رائداً متخصصا في تنمية وتمكين الشباب وذلك من خلال ثلاثة محاور "التمكين والقيادة" و"المشاركة المجتمعية" و"الدمج الاجتماعي".

وأشار إلى أن الجمعية تقوم حاليا بتطوير مراكز الأحياء بالمنطقة وتدرس إنشاء مراكز أحياء جديدة، كما تقوم بإعداد برامج ومشاريع تسهم في تحقيق النفع الاجتماعي العام وكذلك تنمية المجتمع من خلال الشباب.

كما أن الجمعية ستفتتح قريباً مكاتب للدمج الاجتماعي في مراكز الأحياء بالمنطقة وهي متخصصة في تقديم خدمات التعليم ومساعدة الأسر الفقيرة وخدمات الأسر المنتجة وخدمات إصلاح ذات البين وذلك عبر مراكز الأحياء.