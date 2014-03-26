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صديق أحمد عز يشهد ضده ويؤكد زواجه من زينة

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صديق أحمد عز يشهد ضده ويؤكد زواجه من زينة صديق أحمد عز يشهد ضده ويؤكد زواجه من زينة

لم يدرك الفنان أحمد عز أن صديقه المقرب هاني سيشهد لصالح زينة في القضية التي أقامتها لإثبات أبوّة عزّ لطفليها المولودين حديثاً. وقد ذهب هاني أمس إلى النيابة، بعد طلب زينة شهادته، وبعدما اطلعت النيابة على وجود رسائل بينه وبين زينة، حيث تحدّثا خلالها عن هذا الحمل، وهو ما لم يُنكره هاني، بل أكّد أنّ زينة كثيراً ما كانت تُقيم أيّاماً في منزل عز، مشيراً إلى أنّه حاول كثيراً مع أحمد أن يُقنعه بالاعتراف بأبنائه، إلا أنّه دائماً ما كان يقول له: "ومن سيدفع مصاريف الولادة في أمريكا؟".

وأكمل هاني أنّه قال لزينة أن تقوم بعمل تحليل البصمة الوراثية وإرساله إليه لمطابقته مع تحليل عزّ، إلا أنّ عزّ طبقاً لكلام صديقة كان يتهرّب ويتحجّج بمرض والده.

 

 

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