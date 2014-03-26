ضبط 68 دراجة لقيادتها في الطرق العامة بدبي

تمكنت دوريات فريق الإسناد التابعة للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من ضبط 68 دراجة في الأسابيع الأخيرة بسبب قيادتها في الطرق العامة بصورة تعرض حياة سائقيها ومستخدمي الطرق للخطر وتسبب إزعاجا وإقلاقا لراحة السكان وكان اجمالي الدراجات التي تم ضبطها خلال فترة الشتاء 184 دراجة. وطالبت أم الشرطة بأن توقع أي عقوبة تراها مناسبة على ابنها الذي ضبط وهو يقود دراجة بصورة متهورة.

تصادم يغلق مسارين

من جهة أخرى سجلت شرطة دبي ظهر امس وقوع حادث تصادم بين 6 مركبات نتيجة عدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية من قبل اثنين من قائدي المركبات، حيث اصطدمت المركبة الاولى بالجدار فيما تسبب الحادث في اغلاق مسارين من شارع الشيخ زايد بالقرب من نفق المركز التجاري مما أدى إلى توقف الحركة المرورية اكثر من ساعتين نظرا لتضرر مركبات جراء الحادث الذي سجل وقوع 3 اصابات متوسطة واصابتين بسيطة.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالنيابة انه وبناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة تمت متابعة عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالدراجات في عدد من المناطق السكنية، يقوم سائقوها بقيادتها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين، وتم على اثر ذلك ترتيب دوريات اسناد لمتابعة الموضوع وضبط تلك الدراجات.

وأضاف المزروعي ان دوريات اسناد رصدت احدى الدراجات بعد ورود عدة بلاغات ضد سائقها إذ أنه وأثناء قيادته المستهترة للدراجة سقط شخص كان يركب خلف السائق مما ادى الى اصابته وقد تولت دوريات فريق الاسناد رصد الدراجة بعد أن واصل سائقها قيادتها بعد سقوط زميله، فيما طلبت ولية امر احد سائقي الدراجات الذين تم ضبطهم ان تتخذ الشرطة ما تراه مناسبا بحق ابنها مع انه لازال حدثا.

عدم إدراك

وقال العقيد سيف المزروعي في تصريحات صحافية انه لوحظ ان عددا من تم ضبطهم ومنهم أحداث غير مدركين خطورة قيادة تلك الدراجات في الطرق العامة وغير مدركين نتائج مخالفة الانظمة والقوانين وما قد يتعرضون له بسبب قيادتهم لتلك الدراجات دون معرفة لقواعد السير والمرور، مؤكدا انه بالرغم من عدم تعاون بعض اولياء الامور الا ان تعاون السكان ومستخدمي الطرق مع دوريات فريق الاسناد يؤدي الى ضبط 68 دراجة في عدة مناطق سكنية وطرق رئيسية.

ولفت العقيد سيف الى انه تم ضبط دراجات سبورت " اطارين " بعد ان قام سائقوها بقيادتها بتهور وبصورة خطرة.

وافاد المزروعي الى تعرض 22 دراجة لحوادث في المناطق الرملية اغلبها كانت تدهـور وان 14 دراجة منها كانت بقيادة فتيات ليس لديهن اي معرفة او خبرة في قيادة هذا النوع من الدراجات.

دراجة تصطدم بسيارة

اكد العقيد سيف وقوع حادث بليغ يوم السبت الماضي في احدى المناطق السكنية حيث تسبب حدث يقود دراجة رأبتر ترفيهية بحادث صدم لمركبة متوقفة في إحدى المناطق السكنية عندما كان يقود الدراجة بصورة خطرة وسرعة جنونية مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة والاصطدام بمركبة متوقفة أمام باب احد المنازل.