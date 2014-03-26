عمار النعيمي يفتتح معرض عجمان للتوظيف

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس معرض عجمان الاول للتوظيف والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان تحت شعار " الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح "، بفندق كمبنيسكي عجمان. كما كرم سموه الدوائر والمؤسسات الحائزة على اعلى نسب توطين اضافة الى الجهات التي قدمت مبادرات لاستقطاب مواطنين للعمل. ويشارك في فعاليات المعرض 40 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة.

وبدأت فعاليات الافتتاح بوصول راعي المعرض سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتجول سموه في ردهات المعرض واطلع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى المشاركين في المعرض، كما قام سموه في نهاية الجولة بتكريم دائرة الاراضي والاملاك في عجمان وذلك بحصولها على اعلى نسبة توطين على مستوى دوائر حكومة عجمان، كما تم تكريم دائرة جمارك دبي لحصولها اعلى نسبة توطين..

اضافة الى تكريم معهد الإمارات للدراسات المصرفية، كما تم تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي لإطلاقها افضل مبادرة للتوظيف، ومصرف الشارقة الاسلامي. وشهد فعاليات الافتتاح الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والادارية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومديرو الدوائر الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان .

الخطة الاستراتيجية

ويأتي المعرض تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة عجمان والتي حملت مجموعة من العناصر والبنود التي تعزز من دور المواطنين داخل الإمارة من خلال التوظيف والتدريب والتعليم لهم، حيث يتيح المعرض الفرصة للمواطنين الالتقاء المباشر مع اصحاب العمل كما يتيح المجال للاطلاع على العديد من فرص التدريب والتعليم وإكتساب المهارات المطلوبة للحصول على الوظيفة المناسبة من خلال ورش العمل والمقابلات المباشرة.

ويهدف المعرض الى توفير فرص عمل للإماراتيين الباحثين عن العمل، وتعريف طلبة المدارس والكليات والجامعات بمتطلبات سوق العمل، وتعريف الجمهور بمختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة، وتوفير الوقت والجهد عن طريق عمل مقابلات مباشرة، واستقطاب الكفاءات واصحاب الخبرات المواطنة، وانشاء قاعدة بيانات للباحثين عن العمل.

ويستهدف المعرض فئات المجتمع المختلفة من خريجي الثانوية العامة والجامعات والمهنيين الباحثين عن فرص عمل وعن مسار وظيفي جديد، كما يستهدف المعرض تعزيز التواصل المهني بين موظفي ومديري الموارد البشرية المشاركين في المعرض.

في حين سيشارك في المعرض عدد من مؤسسات عجمان المحلية بالإضافة الى مجموعة من المؤسسات الحكومية والاتحادية والشركات الخاصة كالبنوك والفنادق والجامعات والجمعيات، لتشكل في مجموعها ما يقارب الـ 40 مؤسسة سيستقبلون الباحثين عن العمل.

تنمية الموارد

قال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، إن المعرض يشكل إسهاما حقيقيا في تعزيز الكوادر المواطنة وتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية لهم، وبناء قدراتهم وخبراتهم بما يخدم المؤسسات التي يعملون بها.

وأكد السويدي ان هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية عجمان 2021 التي اطلقت مؤخرا وحملت في طياتها تنمية الإمارة بكافة جوانبها، وبناء المواطن الإماراتي والذي هو أحد هذه الجوانب المهمة التي حازت على الاهتمام والدعم اللامحدود من قيادة عجمان الحكيمة التي تبنت العديد من السياسات التطويرية والتنموية بما يتعلق بالموارد البشرية.