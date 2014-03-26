أمطار متفرقة تشتد غزارتها اليوم

نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على غرب الدولة مساء أمس، ومع تزداد كميات السحب الركامية تدريجياً على المناطق الغربية والجزر، سقطت أمطار مختلفة الشدة شملت مناطق مناطق متفرقة من البلاد، ويتوقع أن تصل حالة عدم الاستقرار الجوي إلى ذروتها اليوم وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق على أغلب مناطق الدولة.

عدم الاستقرار الجوي

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ان حدة حالة عدم الاستقرار الجوي تزداد على الدولة اليوم (الأربعاء) نتيجة لتعمق آخر في امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على الدولة..

حيث تزداد وتتكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة، ويتخللها السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والرعد والبرد أحياناً. كما تنشط الرياح نظراً لوجود السحب لتصبح قوية السرعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية والمكشوفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والبحر يكون مضطرباً بوجه عام وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وقال إن الدولة تتأثر منذ يوم أمس بحالة من عدم الاستقرار الجوي تصل إلى ذروتها اليوم بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع تحرك تشكلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب باتجاه الدولة.

كما توقع المركز استمرار فرصة سقوط الأمطار يوم غدٍ (الخميس) خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وتخف كميات السحب تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة، مع احتمال سقوط بعض الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية.

تحذير

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بتجنب أماكن جريان الأودية، وكذلك الابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار، وتوخي الحيطة والحذر في حالة وجود البرق والصواعق وسقوط البرد، والرياح القوية المثيرة الرمال والأتربة كما حذر من ارتياد الخليج العربي وبحر عمان، نظراً لاستمرار اضطرابهما خلال هذه الفترة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم ما بين 29 ـ 33 درجة للعظمى وبين 12 ـ 20 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 25 ـ 29 درجة للعظمى و16 ـ 21 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 15 ـ 23 درجة للعظمى وبين 10 ـ 15 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.

أمطار على الساحل الشرقي والمنطقة الغربية

هطلت مساء أمس أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الساحل الشرقي للدولة ما أدى إلى جريان العديد من الشعاب المائية وتجمع مياه الأمطار في تقاطعات الطرق لتسبب عرقلة طفيفة في حركة السير والمرور.

وبدأت الأمطار بالهطول بعد ظهر أمس على مدينة الفجيرة ومسافي ومربض وسوق الجمعة وشارع الشيخ خليفة بن زايد ووادي سهم وكدرا ووادي اصفني وشوكة والسيجي وثوبان والعديد من الجبال الداخلية لإمارة الفجيرة وعلى امتداد الساحل الشرقي للدولة مروراً بمدينة خورفكان وكلباء ودبا الفجيرة ودبا الحصن ما أدى إلى جريان العديد من الشعاب المائية وتجمع المياه لتشكل بركاً مائية في مناطق متفرقة وعرقلة طفيفة في حركة السير والمرور في عدد من الطرق.

كما هطلت مساء أمس زخات من المطر على مدينة زايد بالمنطقة الغربية، وهطلت أمطار خفيفة على مدينة ليوا استمرت فترات متقطعة حتى عصر أمس. الفجيرة ـ وام