مجهولون يحرقون برجى شبكتي «اتصالات وموبينيل» بالبحيرة فى ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من جهودها لكشف غموض قيام مجهولين اليوم الثلاثاء ، باحراق برجى شبكتى ” اتصالات وموبينيل ” بمركز الدلنجات.

وكان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين وتبين ان الواقعة الاولى حدثت نتيجة قيام شخص مجهول بدخول برج تقوية شبكة ” الإتصالات ” بناحية قرية البستان بالدلنجات ، وإشعال النيران بأرضية البرج ، وعند مشاهدته لحارس البرج قام بالهرب تاركا جركن بلاستيك بداخله 3 لتر بنزين ، وتم اخماد الحريق ولم تحدث ثمة إصابات بأحد أو تلفيات ولم يؤثر ذلك على عمل البرج .

أما الواقعة الثانية فحدثت عقب بلاغ من الاهالى بنشوب حريق بأحد أبراج شبكة ” موبينيل ” بناحية قرية المسين بالدلنجات ، وإنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماده .

ونتج عن ذلك إحتراق غرفة التحكم وأجزاء من مولد الكهرباء ، وتم العثور على 4 زجاجات مولوتوف بها بنزين وسولار ، و4 زجاجات بلاستيك بها آثار بنزين وسولار ، ولم تحدث ثمة إصابات ، ويشار إلى أن البرج لا يعمل منذ حوالى 3 شهور وعدم وجود حارس .

وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث بالتحرى عن الواقعتين وضبط المتهمين .