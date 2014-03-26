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مجهولون يحرقون برجى شبكتي «اتصالات وموبينيل» بالبحيرة فى ظروف غامضة

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مجهولون يحرقون برجى شبكتي «اتصالات وموبينيل» بالبحيرة فى ظروف غامضة مجهولون يحرقون برجى شبكتي «اتصالات وموبينيل» بالبحيرة فى ظروف غامضة

أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من جهودها لكشف غموض قيام مجهولين اليوم الثلاثاء ، باحراق برجى شبكتى ” اتصالات وموبينيل ” بمركز الدلنجات.

وكان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين وتبين ان الواقعة الاولى حدثت نتيجة قيام شخص مجهول بدخول برج تقوية ” الإتصالات ” بناحية قرية البستان بالدلنجات ، وإشعال النيران بأرضية البرج ، وعند مشاهدته لحارس البرج قام بالهرب تاركا جركن بلاستيك بداخله 3 لتر بنزين ، وتم اخماد الحريق ولم تحدث ثمة إصابات بأحد أو تلفيات ولم يؤثر ذلك على عمل البرج .

أما الواقعة الثانية فحدثت عقب بلاغ من الاهالى بنشوب حريق بأحد أبراج شبكة ” موبينيل ” بناحية قرية المسين بالدلنجات ، وإنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماده .

ونتج عن ذلك إحتراق غرفة التحكم وأجزاء من مولد الكهرباء ، وتم العثور على 4 زجاجات مولوتوف بها بنزين وسولار ، و4 زجاجات بلاستيك بها آثار بنزين وسولار ، ولم تحدث ثمة إصابات ، ويشار إلى أن البرج لا يعمل منذ حوالى 3 شهور وعدم وجود حارس .

وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث بالتحرى عن الواقعتين وضبط المتهمين .

 

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