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الكورة مش مع عفيفي - لا لمرتضى منصور

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الكورة مش مع عفيفي - لا لمرتضى منصور الكورة مش مع عفيفي - لا لمرتضى منصور

السمة المرتبطة دوما باسم مرتضى منصور المرشح على رئاسة نادي الزمالك هي القوة، فهل هذه الصفة في مكانها؟

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تناقش مشاكل مرتضى منصور مع الزمالك والتاريخ الطويل لعضو مجلس الشعب الأسبق مع النادي الأبيض.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن شِكل تاني.

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