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الداخلية: نرفض إقامة مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين على المكس

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الداخلية: نرفض إقامة مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين على المكس الداخلية: نرفض إقامة مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين على المكس

ترفض مديرية أمن الإسكندرية استضافة مباراة الزمالك ونكانا الزامبي في دوري أبطال إفريقيا على استاد المكس يوم الأحد المقبل.

ويحل نكانا الزامبي ضيفا على الزمالك في إياب دور الـ16 من المسابقة، كما يستضيف الأهلي منافسه أهلي بنغازي في الدور نفسه.

وقال ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "كنا نتمنى إقامة مباراتي الزمالك والأهلي باستاد المكس ولكننا وجدنا صعوبة في الأمر".

وأضاف "موقع استاد المكس وسط ثلاث شركات بترول ومنطقة سكنية يصعب استضافة المباراتين على ملعبه".

وكان الجهاز الفني للزمالك ونظيره في الأهلي قد رفضا إقامة مباراتي الفريقين على ملعب الجونة وطلبا إقامتهما في ملعب المكس.

وأتم العبد "أبلغنا وزارة الداخلية برفض إقامة المباريات على ملعب المكس لأننا نسعى لحماية أرواح اللاعبين والحكام".

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