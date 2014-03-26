أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسكان: إصلاح الجسر المنهار بمحطة صرف بنى سويف الجديدة

Google+ Print
الإسكان: إصلاح الجسر المنهار بمحطة صرف بنى سويف الجديدة الإسكان: إصلاح الجسر المنهار بمحطة صرف بنى سويف الجديدة

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم إصلاح الجسر المنهار بمحطة الصرف الصحى بمدينة بنى سويف الجديدة، وتتم الآن أعمال شفط المياه من المناطق التى تأثرت بهذه المشكلة.

وأضاف فهمى، فى تصريحات صحفية، له أنه فور انهيار الجسر انتقلت معدات جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وتم إصلاح الجزء المنهار، بالتوازى مع شفط المياه من الشوارع، مشيرًا إلى أن أعمال شفط المياه تتم حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من شفط جميع المياه من المناطق المتضررة صباح الغد، إن شاء الله.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن جميع مسئولى جهاز المدينة موجودون فى مواقع العمل منذ وقوع المشكلة، وهناك تعليمات من الوزير بمتابعة الموقف أولاً بأول، لحين الانتهاء من حل المشكلة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365