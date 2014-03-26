الإسكان: إصلاح الجسر المنهار بمحطة صرف بنى سويف الجديدة

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم إصلاح الجسر المنهار بمحطة الصرف الصحى بمدينة بنى سويف الجديدة، وتتم الآن أعمال شفط المياه من المناطق التى تأثرت بهذه المشكلة.

وأضاف فهمى، فى تصريحات صحفية، له أنه فور انهيار الجسر انتقلت معدات جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وتم إصلاح الجزء المنهار، بالتوازى مع شفط المياه من الشوارع، مشيرًا إلى أن أعمال شفط المياه تتم حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من شفط جميع المياه من المناطق المتضررة صباح الغد، إن شاء الله.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن جميع مسئولى جهاز المدينة موجودون فى مواقع العمل منذ وقوع المشكلة، وهناك تعليمات من الوزير بمتابعة الموقف أولاً بأول، لحين الانتهاء من حل المشكلة.