بالفيديو - جوارديولا يقود بايرن ميونيخ لقنص الدوري قبل نهايته بـ7 جولات

حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني يوم الثلاثاء بالفوز على هيرتا برلين 3-1 في الجولة الـ27 وقبل نهاية المسابقة بـ7 جولات.

ورفع بايرن رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 25 نقطة عن بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه، وهو الفارق الذي يستحيل الوصول إليه.

وتوج الفريق البافاري بأول بطولاته المحلية مع مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، بعدما توج بكأس السوبر الأوروبي.

سجل أهداف بايرن ميونيخ توني كروز في الدقيقة السادسة، وماريو جوتزه في الدقيقة 14، وفرانك ريبري في الدقيقة 79.

فيما سجل هدف برلين الوحيد في الدقيقة جوستافو أدريان راموس "من ركلة جزاء" في الدقيقة 66.

الفوز هو رقم 25 لبايرن ميونيخ هذا الموسم وتعادل مرتين، حيث لم يخسر أي مباراة.

وزاد بايرن عدد ألقابه في الدوري إلى 24.

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