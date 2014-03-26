بالفيديو .. نيران فلاميني تسقط أرسنال

لندن، (إفي): فشل أرسنال في مصالحة جماهيره عقب الهزيمة التي تعرض لها مؤخرا من تشيلسي بسداسية نظيفة بتعادله مع سوانزي سيتي بهدفين لمثليهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف عن طريق ويلفريد بوني (ق11) الذي حول برأسه عرضية نيل تيلور إلى داخل المرمى.

اضطر أصحاب الأرض للانتظار حتى (ق73) لتحقيق التعادل عن طريق لوكاس بودولسكي الذي استغل الاختراق الرائع لكيران جيبس لدفاعات سوانزي وأرسل عرضية سددها اللاعب الألماني من لمسة واحدة في المرمى.

لم يطل انتظار أرسنال كثيرا هذه المرة حيث نجح في التقدم بعدها بدقيقة واحدة عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو بطريقة مشابهة كثيرا للهدف الأول في ظل صدمة الضيوف.

إلا أن الـ"مدفعجية" تلقوا نفس الصدمة (ق90) حينما سجل الفرنسي ماثيو فلاميني في مرماه بطريق الخطأ أثناء محاولته اللحاق بانفراد لأحد لاعبي سوانزي.

بهذه الطريقة يواصل الـ"جانرز" نزيف النقاط حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط ليرتفع رصيدهم إلى 63 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما وصل رصيد سوانزي إلى 30 نقطة في المركز الـ15.

ومن ناحية أخرى اكتسح إيفرتون مضيفه نيوكاسل في المباراة المؤجلة من نفس الجولة بثلاثية نظيفة ليصعد للمركز الخامس برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 46 نقطة في المركز الثامن