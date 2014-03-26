أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. نيران فلاميني تسقط أرسنال

Google+ Print
بالفيديو .. نيران فلاميني تسقط أرسنال بالفيديو .. نيران فلاميني تسقط أرسنال

لندن، (إفي): فشل أرسنال في مصالحة جماهيره عقب الهزيمة التي تعرض لها مؤخرا من تشيلسي بسداسية نظيفة بتعادله مع سوانزي سيتي بهدفين لمثليهما في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف عن طريق ويلفريد بوني (ق11) الذي حول برأسه عرضية نيل تيلور إلى داخل المرمى.

اضطر أصحاب الأرض للانتظار حتى (ق73) لتحقيق التعادل عن طريق لوكاس بودولسكي الذي استغل الاختراق الرائع لكيران جيبس لدفاعات سوانزي وأرسل عرضية سددها اللاعب الألماني من لمسة واحدة في المرمى.

لم يطل انتظار أرسنال كثيرا هذه المرة حيث نجح في التقدم بعدها بدقيقة واحدة عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو بطريقة مشابهة كثيرا للهدف الأول في ظل صدمة الضيوف.

إلا أن الـ"مدفعجية" تلقوا نفس الصدمة (ق90) حينما سجل الفرنسي ماثيو فلاميني في مرماه بطريق الخطأ أثناء محاولته اللحاق بانفراد لأحد لاعبي سوانزي.

بهذه الطريقة يواصل الـ"جانرز" نزيف النقاط حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط ليرتفع رصيدهم إلى 63 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما وصل رصيد سوانزي إلى 30 نقطة في المركز الـ15.

ومن ناحية أخرى اكتسح إيفرتون مضيفه نيوكاسل في المباراة المؤجلة من نفس الجولة بثلاثية نظيفة ليصعد للمركز الخامس برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 46 نقطة في المركز الثامن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم