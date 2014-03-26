انتهت – سيتي 3-0 يونايتد.. توريه يضيف الثالث

أنهى يايا توريه المباراة عمليا بهدف ثالث لسيتي في الدقيقة 90.

عاد إدين دجيكو وسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى يونايتد في الدقيقة 55.

بدأ ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد الشوط الثاني بإشراك شينجي كاجاوا بدلا من توماس كليفرلي.

انتهى الشوط الأول من قمة مانشستر سيتي-يونايتد بتقدم السيتزن 1-0 بهدف إدين دجيكو.

سجل إدين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي هدف التقدم على مانشستر يونايتد في الثانية الـ45 من المباراة.

يستضيف مانشستر يونايتد جاره سيتي في دربي المدينة على ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وتهطل الأمطار بغزارة على ملعب أولد ترافورد قبل انطلاق المباراة بدقائق.

ويحضر السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق ليونايتد المباراة من المدرجات.

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