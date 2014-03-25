أخبار عاجلة

8 الصبح - إهتمام ورد فعل الصحف العالمية حول لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب -
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب -
كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج -
قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية -
8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر – سيتي 2-0 يونايتد.. دجيكو يسجل الثاني

Google+ Print
مباشر – سيتي 2-0 يونايتد.. دجيكو يسجل الثاني مباشر – سيتي 2-0 يونايتد.. دجيكو يسجل الثاني

عاد إدين دجيكو وسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى يونايتد في الدقيقة 55.

بدأ ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد الشوط الثاني بإشراك شينجي كاجاوا بدلا من توماس كليفرلي.

انتهى الشوط الأول من قمة مانشستر سيتي-يونايتد بتقدم السيتزن 1-0 بهدف إدين دجيكو.

سجل إدين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي هدف التقدم على مانشستر يونايتد في الثانية الـ45 من المباراة.

يستضيف مانشستر يونايتد جاره سيتي في دربي المدينة على ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وتهطل الأمطار بغزارة على ملعب أولد ترافورد قبل انطلاق المباراة بدقائق.

ويحضر السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق ليونايتد المباراة من المدرجات.

لمطالعة تشكيل الفريقين، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع