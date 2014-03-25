في القمة العربية .. ملك قطر ” مُتعالِ” و مندوب عمان يتناول الطعام

كتب : السيد الحديدي

بدأت فاعليات القمة العربية العادية فى دورتها الـ ٢٥ بالكويت، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس المصري عدلي منصور الذي وصل ظهر أمس الاثنين، إلى الكويت.

وألقى الرئيس منصور كلمة أمام القمة لعرض الرؤية المصرية حول أهم القضايا العربية المطروحة على الساحة الإقيلمية والدولية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والأزمة السورية.

و شهدت القمة العربية ، حالة من الغرور لأمير قطر ، الأمير حمد بن تميم ، كما شهدت قيام مندوب عمان بتناول الطعام خلا كلمة الرئيس المصري ، عدلي منصور .

أمير قطر يرفع “قدمه”.. ويغادر القمة العربية دون أسباب

ظهر أمير قطر ، أثناء انعقاد القمة العربية، متعاليا على رؤساء العرب الحاضرين، حيث قام برفع قدم فوق قدم طوال المؤتمر.

كما قام تميم بن حمد بمغادرة القمة العربي بعد انتهاء أمير الكويت من إلقاء كلمته، ثم غادر القاعة دون انتظار كلمات باقى المتحدثين على الرغم من عدم انصراف أيا من الحاضرين بالقمة العربية إلا انه رحل دون إبداء أى أسباب.

مندوب عمان بالقمة العربية يتناول الطعام أثناء كلمة الرئيس “عدلي منصور”

رصدت الكاميرات التليفزيونية و الفضائية ، واقعة غريبة ، حيث قام ممثل سلطة عمان بالقمة العربية ، بالكويت ، أسعد بن طارق ، بتجاهل كلمة الرئيس المصري “عدلي منصور” .

و نقلت الكاميرات ، قيام أسعد بن طارق ، بتناول الطعام ، أثناء كلمة “منصور” .

و أثار فعل ، بن طارق ، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” .

لأول مرة .. 3 رؤساء مؤقتين بالقمة العربية

في ظاهرة لافتة ضمت القمة العربية في الكويت 3 رؤساء مؤقتين يمثلون بلدانهم .

والرؤساء المؤقتون الثلاثة هم: الرئيس المصري ، عدلي منصور ، و الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي ، وعبد ربه منصور الرئيس اليمني المؤقت .