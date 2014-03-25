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صحيفة قطرية : العرب قلوبهم “شتّي” .. و “تميم” الأمل في وحدتهم

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صحيفة قطرية : العرب قلوبهم “شتّي” .. و “تميم” الأمل في وحدتهم صحيفة قطرية : العرب قلوبهم “شتّي” .. و “تميم” الأمل في وحدتهم

جريدة الشرق

 

قالت جريدة الشرق القطرية ، أن الشعوب العربية تترقب اجتماع القمة العربية الخامس والعشرين اليوم في دولة الكويت الشقيقة، وهي كما هي العادة في كل اجتماع يحدوها الأمل بأن يلتم شمل هذه الأمة المشتتة، والتي أصبح لا يجمعها إلا عاملا الدين واللغة بينما قلوبهم شتى منذ زمن بعيد ولم يتفقوا مرة واحدة على أمر واحدٍ بالإجماع منذ نشأة المنظمة عام 1945 .

و أضافت الجريدة ، و مع هذا فإنه قد يكون هناك بصيص من الأمل في سمو الأمير “تميم بن حمد”  في جعل الأمة تسير نحو طريق الوحدة والتكامل والقوة.

و تابعت الجريدة ،  عقود مرّت وشعوبنا العربية من سيئ إلى أسوأ، والقضايا العربية المحورية لم تجد حلاً لها وأصبحت من سابع المستحيلات، كل هذا يحدث لأن ما بني على أساس ضعيف لن يتحمل البقاء وقتا أطول، وهذه المنظمة بُنيت على ضعف وزادت ضعفاً ووهناً مع مرور الوقت .

 

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