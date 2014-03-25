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طرح أول فيديو لفيلم”هرقل”

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طرح أول فيديو لفيلم”هرقل” طرح أول فيديو لفيلم”هرقل”

طرحت اليوم شركة”بارمونت بيكتشرز ” المنتجة لفيلم “هرقل” أول تشويقى له،ويقوم ببطولتهت نجم المصارعه الشهير”ذا روك”

الفيلم من إخراج بريت ريتنر، ويشارك في بطولته كلا من جوزيف فاينز وجون هارت، ومن المقرر عرضه أواخر يوليو القادم.

وتدور أحداث الفيلم حول البطل هرقل الذي يخوض العديد من المعارك الضارية التي تركته منهكًا؛ جريح النفس والقلب بعد فقده لأهله، لا يجد هرقل سلواه إلا في مجموعة محدودة من المقاتلين المتعطشين للحرب والقتال، فيتحولوا إلى مرتزقة؛ يقاتلون من أجل المال فقط، إلى أن يقوم أحد الملوك بالاستعانة بهم لتدريب رجاله؛ من أجل الدفاع عن مدينته ضد عدو رهيب، فيكون هذا هو الاختبار الذي سيواجهونه من أجل التغيير إلى الأفضل أو الأسوأ.

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