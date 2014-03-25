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بالصور .. قافلة الأزهر الطبية تجري 18 عملية جراحية بسيوة

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قافلة الأزهر تجري عملية جراحية

قافلة الأزهر تجري عملية جراحية

استمرارًا للدور الاجتماعى الذى تقوم به مشيخة الأزهر الشريف، من خلال تلبية احتياجات أبناء المناطق النائية عن طريق القوافل الطبية المجانية .

نظمت مشيخة الأزهر قافلة طبية لمدينة سيوة تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليات طب جامعة الأزهر في التخصصات الطبية الآتية: “الباطنة– الرمد– الجراحة العامة- الأطفال– العظام– الأنف والأذن– الصدر– النساء والتوليد– الجلدية– الأسنان”.

بدأت القافلة عملها يومي الأحد والاثنين بمستشفى سيوة العام وقعت الكشف الطبى على 2051 حالة و اجراء 18 عملية جراحية وتقديم الفحوص الطبية والأدوية على أهالى المنطقة مجانًا .

وسنقوم القافلة الطبية يومي الثلاثاء والاربعاء بتوقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة مرسي مطروح بمستشفي مطروح العام .

وتأتى هذه القافلة فى إطار سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها مشيخة الأزهر فى العديد من المحافظات والمناطق البعيدة .

ومن جانبه أكد اللواء/ بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بانه تم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه .

مؤكدا على ضرورة تكثيف الإعلان عن القافلة الطبية عبر وسائل الإعلام لضمان اكبر نسبة استفادة منها لمواطني المحافظة .

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