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20 مليون جنية جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد‎

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20 مليون جنية جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد‎ 20 مليون جنية جوائز مسابقة الأزهر الشريف لحفظة القرآن الكريم بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

يشارك  136 شاب وفتاه فى مختلف المراحل العمريه بمراكزمحافظة الوادى الجديد  فى مسابقة الأزهر الشريف لحفظة القرآن الكريم فى الأجزاء 20 وحتى الجزء ال30 من الكتاب الكريم
> صرح بذلك صلاح عبد الحافظ مسئول مكاتب تحفيظ القان الكريم وقال ان المشاركين فى المسابقة سيتم اختبارهم  بمشيخة الأزهر بالقاهره لأختبار الحفظة
> .واضاف  أن مجموع جوائز هذه المسابقه 20مليون جنيه وااكد  ان الجمعية الشرعية بالخارجة والداخلة ةفرت  وسيلة المواصلات التى تنقل الحفظة وتنظيم رحله ترفيهية للحفظه عقب أداء الأختبارات بزيارة المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة

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